В Калужской области нашли останки двух павших во время Великой Отечественной войны солдат

В Калужской области поисковый отряд обнаружил останки двух солдат, павших во время ВОВ. Об этом сообщил экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калужской области утром в среду, 7 июля.

- С окончания Великой Отечественной войны прошло 76 лет, но останки многих солдат еще не найдены, неизвестны места их захоронения, - отметили в ЭКЦ.

Возле бывшей деревни Кумово Ульяновского района в июле нашли останки двух солдат с солдатскими медальонами.

- В каждом медальоне находился вкладыш с данными солдат, - подчеркнули в ведомстве. - Часть данных на этих вкладышах была утрачена или трудночитаема, что побудило поисковиков обратиться за помощью в ЭКЦ УМВД России по Калужской области.

Проведенные исследования позволили установить то, что было написано во вкладышах.

- Первый медальон принадлежал санитару 1903 года рождения, уроженцу Саратовской области города Новоузенска, - уточнили в центре. - Второй – санитару 1904 года рождения, уроженцу Новоузенского района деревни Ермоловки. Сын одного из красноармейцев 1927 года рождения тоже принимал участие в Великой Отечественной войне, служа на флоте, и дошел до конца войны.

В данный момент разыскиваются родственники солдат.