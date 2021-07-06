В Калужской области привито 73% проживающих в пансионатах и их сотрудников
Как мы ранее рассказывали, в Калуге в понедельник, 5 июля, прошло заседание рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в стационарных организациях соцобслуживания области доложил министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ.
В данный момент в регионе функционирует 15 стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в них проживает 1812 человек, из них привито 1329 (73%), антитела имеют порядка 90%.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!