В Калужской области привито 73% проживающих в пансионатах и их сотрудников

Как мы ранее рассказывали, в Калуге в понедельник, 5 июля, прошло заседание рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в стационарных организациях соцобслуживания области доложил министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ.

В данный момент в регионе функционирует 15 стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в них проживает 1812 человек, из них привито 1329 (73%), антитела имеют порядка 90%.