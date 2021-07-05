В Калуге за неделю родились 92 младенца
С 28 июня по 3 июля в Калуге появились на свет 92 ребенка. Об этом сообщает калужский ЗАГС вечером воскресенья, 4 июля.
Девочек и мальчиков среди новорожденных примерно одинаковое количество - 45 и 47 соответственно.
Минимальный вес ребёнка составил 2 623 граммов, максимальный – 4 550 граммов.
Самой молодой маме исполнилось 20 лет, а самой старшей - 40. Самому молодому папе - 22 года, самому старшему - 45 лет.
За неделю в Калуге родились Лиана, Алсу и Афина.
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