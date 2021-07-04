В Калужской области от коронавируса умерли еще три человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 383, сообщает в воскресенье, 4 июля, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 96 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 37 756.

Выздоровели от коронавируса 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 36 001 человек.

По всей России за сутки выявлено 25 142 случая коронавируса. За весь период - 5 610 941. Выписаны за сутки – 15 484, за весь период – 5 068 417. За последние сутки умерли 663 человека, за все время – 137 925.