В Калужской области от коронавируса умерли еще два человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 380, сообщает в субботу, 3 июля, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 94 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 37 660.

Выздоровел от коронавируса 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 35 918 калужан.

На лечении остаются 1 362 человека.

По всей России за сутки выявлено 24 439 случаев коронавируса. За весь период - 5 585 799. Выписаны за сутки – 17 899, за весь период – 5 053 417. За последние сутки умерли 697 человек, за все время – 137 262.