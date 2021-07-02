Маршрут к воротынскому кладбищу сделают по обращению хотя бы одного жильца

Во вторник, 29 июня, житель поселка Воротынск Владимир ЗАХВАТАЕВ на странице в ВК губернатора попросил изменить маршрут автобуса № 144 Калуга-Бабыбино так, чтобы он проезжал через местное кладбище.

- От Кумовского до полиции из Муромцево остановок по старому маршруту нет, - пояснил он нашей редакции. - Помощь добраться до кладбища жителям в возрасте будет огромная!

- Перевозки по маршруту осуществляются автобусами ПАЗ, - официально ответила пресс-служба минэкономразвития на этот комментарий. - Геометрические параметры улицы Технопарковой (где находится кладбище) не позволяют осуществлять разъезд автобуса и других транспортных средств при встречном движении.

Наша редакция решила уточнить, возможны ли компромиссные варианты? Например, пустить 3 раза в день автобусы меньших габаритов с заездом на кладбище в Воротынске.

Главный специалист управления транспорта и логистики Вера ОСИПОВА пояснила, что не помнит, чтобы был официальный маршрут этого автобуса с заездом на кладбище. Она предположила, что возможно перевозчики проезжали там по требованию пассажиров. Но с тех пор, как федеральное законодательство запретило отклоняться от установленного договором маршрута, они перестали это делать.

- По требованию граждан муниципальное образование может самостоятельно заключить договор с перевозчиком для развоза людей внутри Воротынска. – Государственным контрактом на этом маршруте предусмотрены только автобусы класса ПАЗ. Транспорт меньшего размера перевозчики использовать не должны.

Заместитель главы городского поселения Воротынска Александр ЯКОВЛЕВ сказал, что внутреннего транспортного сообщения сейчас нет в поселке. И не было необходимости в нём. От жителей обращений по этому вопросу не поступало.

На вопрос: сколько жителей должно подписать петицию, чтобы вы начали прорабатывать этот вопрос? Он ответил, - Одного обращения достаточно. Да, там можно сделать разворот и поставить остановку, а также проложить маршрут других автобусов, не обязательно 144, - считает он.

А вот старая остановка возле кладбища всё-таки сохранилась. Александр Яковлев упомянул её в разговоре с нашим корреспондентом.