В Калужской области за неделю подорожали подсолнечное масло и печенье

В Калужской области за неделю, с 23 по 30 июня, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 2 июля, об этом рассказали на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен, которое провел министр конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ.

За неделю в калужских магазинах увеличились цены на масло подсолнечное на 0,97%, печенье – на 1,8%. Уменьшились цены на колбасы сырокопченые на 1,3%.

Отмечаются сезонные колебания цен на овощи: выросли цены на картофель на 12,7%, морковь – на 20,4%, капусту свежую – на 2,2%, уменьшились - на огурцы свежие на 10,4%, помидоры свежие – на 8,7%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,80 руб./кг, масло подсолнечное – 100,78 руб./кг, яйца куриные – 58,85 руб./дес., картофель – 52,87 руб./кг, капусту свежую – 34,40 руб./кг, морковь свежую – 55,90 руб./кг.

Минимальные цены на 28 июня среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на консервы мясные, консервы мясные и овощные для детского питания, рыбу мороженую неразделанную, яйца куриные, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, лук репчатый. Максимальные – на молоко питьевое пастеризованное, карамель, капусту свежую.

На рынке нефтепродуктов с 23 по 30 июня оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 21 июня) занимала 4-е место по бензину автомобильному (47,04 руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (47,30 руб./л).