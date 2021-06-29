Обходить ямы пешеходам на площади Победы придётся ещё 3 года

Во вторник, 29 июня, калужанка пожаловалась губернатору Владиславу ШАПШЕ на его странице в ВК на глубокий уклон в плиточном тротуаре площади Победы.



По её словам, ни в дождь, ни в мороз, там ходить невозможно. Иногда людям приходится обходить эту яму по проезжей части. Сейчас после грозы на этом месте глубокая лужа.



- Когда уже сделаете нормальную разуклонку? – спросила женщина.



- Вода на этом участке скапливается в результате того, что уклон к тротуару идет от проезжей части площади Победы. Ливневки на этом участке нет, отвести воду без реконструкции, к сожалению, нет возможности, - ответила пресс-служба горуправы.



Чтобы выровнять это место, нужно поднять весь тротуар. Расходы на это в текущем бюджете не предусмотрены. Но горуправа обещает внести предложения по финансированию ремонта этого участка в бюджет на 2024 год.



В ответ подписчица попросила найти немного денег для ремонта.



- Для города стыдно, что в центре невозможно пройти, - считает она.

Уважаемые читатели, а как вы думаете, где ещё надо ремонтировать плитку на тротуарах и почему? Пишите адреса в комментариях.