В Калужской области 136 тысяч человек привились от коронавируса

В понедельник, 28 июня, стало известно, что в Калужской области привиты уже почти 136 тысяч человек. Об этом сообщили на заседании регионального правительства.

На конференции отметили, что ежедневно через пункты вакцинации проходит свыше 3 тысяч человек.

- В «зелёной зоне» находятся Боровский, Жуковский, Куйбышевский, Медынский, Мосальский, Перемышльский, Тарусский и Юхновский районы, - отметил глава региона Владислав ШАПША. - Я благодарю глав администраций за активную работу и прошу продолжать её с неменьшим напряжением. У нас достаточное количество вакцины для того, чтобы привить всех желающих. Я сам переболел коронавирусной инфекцией, и видел, как другие переносят эту болезнь. Это очень непросто. Обращаюсь к жителям области. Не пренебрегайте своим здоровьем и здоровьем близких. Обязательно сделайте прививки. Жизнь дороже, чем те страхи и риски, которые вы себе рисуете.