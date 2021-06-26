В Калужской области 73 человека заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 73 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 37 093, сообщает в субботу, 26 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровел от ковида 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 35 422 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 367 жителей нашего региона.

По всей России за сутки выявлены 21 665 случаев коронавируса. За весь период - 5 430 753. Выписан за сутки – 14 347, за весь период – 4 943 986. За последние сутки умерли 619 человек, за все время – 132 683.