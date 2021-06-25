Руководители калужских заводов призвали привиться и сформировать иммунитет от предрассудков

В пятницу, 25 июня, опубликовано открытое письмо руководителей крупных предприятий Калужской области к населению с призывом избавиться от предрассудков и пройти вакцинацию от коронавируса. В их числе директора КЭМЗ, Тайфуна, Калугапутьмаша, Элмата, Сигнала, Кировской керамики.

- Инфекция забирала специалистов одного за другим. Производство могло встать. Мы ввели ограничения, государство оказало поддержку – и выстояли, - написано в письме. – Сегодня коронавирус с новой силой угрожает нашим трудовым коллективам и стабильности работы предприятий, а значит, и благополучию тысяч семей. Мы сохраним предприятия и рабочие места. Примем все меры безопасности. Но ваше здоровье - в ваших руках. Нельзя жить во власти предрассудков. Не откладывайте и не бойтесь. Сделайте прививку от коронавируса, - говорится в письме.

Губернатор Владислав Шапша опубликовал это письмо в своих соцсетях и выразил благодарность всем руководителям за помощь в защите жизни и здоровья калужан.