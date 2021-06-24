Умер бывший главный ветеринар Калужской области Николай Баскаков

Скончался бывший председатель комитета ветеринарии при правительстве – главный государственный ветеринарный инспектор Калужской области Николай БАСКАКОВ. Об этом сообщили в правительстве региона в четверг, 24 июня.

- Ушёл из жизни замечательный человек, настоящий профессионал, талантливый руководитель, который добился больших успехов в области ветеринарии, внёс значительный вклад в развитие аграрного производства в Калужской области, - сказано в сообщении правительства. - Светлая память о Николае Ивановиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Николай Баскаков возглавлял комитет ветеринарии с 1996 года. Он ушел в отставку в 2014 году.