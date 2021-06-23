Губернатора Калужской области Владислава Шапшу выписали из ковид-отделения
Вечером в среду, 23 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша написал на своих страницах в соцсетях, что закончил стационарный курс лечения от коронавируса.
- Работаю в удаленном режиме, - отметил губернатор. - Спасибо медикам, чей труд и доброе отношение, спасают жизни людей.
Также он опубликовал видео, в котором призвал калужан делать прививки от коронавируса.
Напомним, недавно Шапша объяснил, почему попал в больницу, хотя болеет в легкой форме.
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