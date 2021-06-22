Калужане сложили фигуры из свечей на площади Победы

В Калуге во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби на площади Победы состоялась Международная акция «Огненные картины войны». Об этом сообщили в городской управе.

Участники мероприятия сложили из зажженных свечей фигуры летящих журавлей и слово «Помним».

Мероприятие прошло на территории Калужской области уже 15 раз.

Участники акции складывают летящих журавлей.