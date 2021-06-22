В каких районах Калужской области вакцинируются от коронавируса активнее всего: данные оперштаба

Как мы уже писали, в понедельник, 21 июня, в Калуге состоялось заседание оперштаба по пресечению распространения коронавирусной инфекции.

На нем озвучили данные по вакцинации в Калужской области.

На данный момент в регион поступило 138 248 комплектов вакцины. Больше всего – 134 228 – комплектов Спутник V, 3 240 двойных доз ЭпиВакКорона и 780 КовиВака. В ближайшее время ожидается поступление еще более 18 тысяч доз Спутника V.

Привито уже 120 500 человек из них обеими компонентами более 96 000.

Назвали на оперштабе и районы-лидеры прививочной кампании.

- Высокий темп вакцинации по-прежнему наблюдается в Перемышльском, Тарусском, Мосальском и Медынском районах, - говорится в сообщении калужского оперштаба.