В Калужской области состоялась «Эстафета памяти»

В Калужской области в субботу, 19 июня, прошла ежегодная акция «Эстафета памяти». Обычно мероприятие проводят накануне Дня Победы, но в этом году его пришлось перенесли из-за дождей, сообщают в городской управе.

Акция прошла в формате автопробега. В ней приняли участие больше ста человек: ветераны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители общественных и патриотических организаций, а также волонтёры.

Участники акции съездили в деревню Григоровск.

- Здесь в 1941 году местными жителями были похоронены советские офицеры 194-й стрелковой дивизии, - отметили в горуправе. - Их имена высечены на памятнике: Михаил Никандорович Ермаков, Александр Васильевич Робул, Михаил Иванович Емельянов и Константин Александрович Жуков.

Как символ продолжения жизни на могиле посадили живые цветы. В память о погибших командирах к захоронению возложили венки.

Также участники эстафеты посетили поляну боя за деревней Лаврово-Песочня, где на месте ночного боя с 13 на 14 октября 1941 года установлен памятный обелиск. К нему тоже возложили цветы.

А после митинга состоялся концерт.