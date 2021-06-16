В Калуге останки троих бойцов Красной Армии передали родственникам

В среду, 16 июня, в Калуге у могилы неизвестного солдата на площади Победы почтили память троих солдат Красной Армии, останки которых были найдены в нашем регионе.

- Останки троих бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Калужской области, отправят в родные края, где предадут земле, - сообщает городская управа.

В Мосальском районе поисково-спасательный отряд при раскопках обнаружил останки Александра Федоровича Петрова, уроженца Свердловской области, и Константина Федоровича Евграшина, уроженца Вологодской области. Оба до настоящего времени числились пропавшими без вести.

Вблизи поселка Детчино Малоярославецкого района были найдены останки старшего политрука Ивана Афанасьевича Никитина. В белорусском Витебске удалось найти его родную дочь Галину Ивановну.

- Своим тяжелым рутинным трудом поисковики приближают конец той кровопролитной войны, - заявил на церемонии руководитель поисковых отрядов Калужской области Сергей НОВИКОВ.