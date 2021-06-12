Владислав Шапша поручил решить проблему с доступом к водоему в Дзержинском районе

В субботу, 12 июня, губернатор Калужской области Владислав Шашпа поручил решить проблему с доступом к водоему в селе Льва Толстого Дзержинского района. Ранее сообщалось, что администрация продала водоем частной компании, а та начала брать деньги за отдых у воды.

- Ситуация с обводненным карьером у села Льва Толстого Дзержинского района на контроле властей с момента возникновения конфликта, - заявил Шапша. - Еще в конце мая депутаты «Единой России» отреагировали на жалобы сельчан. Помогли главе сельской администрации подготовить заявление в прокуратуру. Интересы жителей будут защищены. Поручаю районной администрации пересмотреть свои подходы к организации отдыха на водоеме в селе Льва Толстого. И при необходимости обратиться в суд для решения этого вопроса.