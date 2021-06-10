В Калужской области 50 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 36 172, сообщает в четверг, 10 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 45 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 583 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 345 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1244 человека.

По всей России за сутки выявлены 11 699 случаев коронавируса. За весь период - 5 167 949. Выписаны за сутки – 10 096, за весь период – 4 771 995. За последние сутки умерли 383 человека, за все время – 125 278.

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