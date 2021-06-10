В Калужской области 50 человек заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 36 172, сообщает в четверг, 10 июня, федеральный оперативный штаб.
Выздоровели от ковида 45 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 583 калужанина.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 345 жителей нашего региона.
На лечении остаются 1244 человека.
По всей России за сутки выявлены 11 699 случаев коронавируса. За весь период - 5 167 949. Выписаны за сутки – 10 096, за весь период – 4 771 995. За последние сутки умерли 383 человека, за все время – 125 278.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!