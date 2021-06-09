В Обнинске строится крупнейший в России архивный data-центр

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в соцсетях в среду напомнил, что 9 июня празднуется международный день архивов.

Глава региона рассказал о древнем документе и масштабной стройке.

- Один из самых древних документов, которые хранятся в Государственном архиве Калужской области – Вкладная книга Лихвинского Покровского доброго мужского монастыря 1667 года, - написал Шапша. - А в Обнинске идет строительство крупнейшего на постсоветском пространстве архивного data-центра.

Вкладная книга Лихвинского Покровского доброго мужского монастыря 1667 года.