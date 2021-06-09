Калужане жалуются на колясочника, разъезжающего среди машин на улице Жукова

На перекрестке улиц Горького и Жукова в Калуге прямо на проезжей части постоянно начал разъезжать инвалид-колясочник. В «Народных новостях» об этом сообщил наш читатель.

Как сообщают очевидцы, пока горит светофор, мужчина в инвалидной коляске катается между рядами машин. Он создает опасную аварийную ситуацию. Когда машины начинают движение, могут нечаянно его зацепить или он сам по неосторожности наедет на одну из них.

- Там же и слева направо и справа налево машины пересекаются. Потом будет водитель виноват в ДТП. Будьте внимательны на дорогах Калуги, - написал наш читатель.

В управлении ГИБДД по Калужской области посоветовали бдительным калужанам в подобных ситуациях обращаться дежурную часть по телефонам (4842) 50-24-27 или (4842) 57-12-04.

Видео с колясочником с улицы Жукова смотритте в нашем Инстаграме.