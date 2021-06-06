В Калуге за неделю родились 82 младенца

За первую неделю июня в Калуге зарегистрировано рождение 82 младенцев. Среди них 49 девочек и 33 мальчика. В воскресенье, 6 июня, об этом сообщили в городском управлении ЗАГС.

Самый маленький новорожденный весил 1250 граммов, а самый большой - 4408 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 22 года, самой старшей - 42, самому молодому папе - 22 года, самому старшему - 50 лет.

Среди редких имен в Калуге в ЗАГСе назвали следующие: Риана, Марьяна, Вирсавия и Есения.

За это же время в Калуге сыграли 97 свадеб. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, а самой старшей - 54 года. Самому молодому жениху - 19 лет, самому старшему - 64 года.