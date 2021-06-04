Обнинск и Кишинев договорились о сотрудничестве в Санкт-Петербурге

В четверг, 3 июня, в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между руководством Кишинева (Республика Молдова) и администрацией Обнинска. В присутствии губернатора Калужской области Владислава Шапши подписи под соглашением поставили генеральный примар (руководитель администрации) муниципия Кишинев Ион Чебан и глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.

Церемония подписания состоялась на стенде Калужской области. В ней также принял участие председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также пути обмена опытом организации городского хозяйства, благоустройства и взаимодействия с населением муниципалитетов.

Анатолий Артамонов предложил рассмотреть возможность организации авиасообщения между Калугой и Кишиневом, используя возможности Международного аэропорта «Калуга» им. К.Э. Циолковского

Говоря о важности налаживания контактов между жителями Кишинева и Обнинска, Владислав Шапша подчеркнул:

- Это как раз та самая народная дипломатия, которая является самым прочным фундаментом развития взаимоотношений между нашими странами.

- Это соглашение должно послужить хорошим толчком многим проектам, которые мы задумали несколько месяцев назад. Есть чему учиться друг у друга, есть опыт, который надо перенимать. Надо строить мосты, - подтвердил Ион Чебан.