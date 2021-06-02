Калужан приглашают на бесплатную дегустацию мороженого
Приглашаем всех желающих побаловать себя излюбленным лакомством - МОРОЖЕНЫМ
В пятницу, 4 июня, с 12:00 до 14:00 на Городском рынке Калуга по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 4Б состоится дегустация мороженого "Золотой стандарт".
Натуральный пломбир Золотой Стандарт теперь стал еще вкуснее! Мы добавили в мороженое ещё больше свежего молока и густых сливок и взбили их до невероятно нежной кремовой консистенции, в вафельном стаканчике, покрытым шоколадной глазурью для еще большего богатства вкуса! Пробуй новый Золотой стандарт счастья!
Приглашаем калужан и гостей города посетить это мероприятие и отведать одно из лучших мороженых. Вход СВОБОДНЫЙ!
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