В Калужской области 99 129 человек привились от коронавируса
В Калужской области 99 129 человек привились от коронавируса. Такие данные вечером 31 мая опубликовало региональное министерство здравоохранения.
- 80% из них вакцинировались двумя компонентами, - подчеркнули в Минздраве.
С начала прививочной кампании в регион поступило 112 932 комплекта вакцин: «Спутник V» – 108 912, «ЭпиВакКорона» – 3 240, «КовиВак» – 780.
- Напоминаем, записаться на вакцинацию от коронавируса можно на портале «Госуслуг» и по номеру *040, - пояснили в министерстве. - Сделать прививку в порядке живой очереди также можно в любом стационарном или мобильном пункте вакцинации.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!