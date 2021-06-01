В Калужской области 99 129 человек привились от коронавируса. Такие данные вечером 31 мая опубликовало региональное министерство здравоохранения.

- 80% из них вакцинировались двумя компонентами, - подчеркнули в Минздраве.

С начала прививочной кампании в регион поступило 112 932 комплекта вакцин: «Спутник V» – 108 912, «ЭпиВакКорона» – 3 240, «КовиВак» – 780.

- Напоминаем, записаться на вакцинацию от коронавируса можно на портале «Госуслуг» и по номеру *040, - пояснили в министерстве. - Сделать прививку в порядке живой очереди также можно в любом стационарном или мобильном пункте вакцинации.