В Калужской области 3 человека умерло от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 576, сообщает в субботу, 29 мая, федеральный оперативный штаб.

51 житель нашего региона выздоровел от ковида. Всего с болезнью справились 34 028 калужан.

Зафиксированы три новых смерти. В списке умерших теперь 337 жителей нашего региона.