В Калуге скончался 35-летний хирург Тимофей Кураченков

В субботу, 22 мая, в Калуге скончался хирург областной клинической больницы Тимофей КУРАЧЕНКОВ. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

- После продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега, талантливый хирург Тимофей Игоревич Кураченков, - говорится в сообщении администрации медучреждения. - Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Тимофея, коллегам и друзьям. Вечная память.

Врачу было всего 35 лет.

О месте и дате прощания пока не сообщается.