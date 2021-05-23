В Калуге скончался 35-летний хирург Тимофей Кураченков
В субботу, 22 мая, в Калуге скончался хирург областной клинической больницы Тимофей КУРАЧЕНКОВ. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.
- После продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега, талантливый хирург Тимофей Игоревич Кураченков, - говорится в сообщении администрации медучреждения. - Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Тимофея, коллегам и друзьям. Вечная память.
Врачу было всего 35 лет.
О месте и дате прощания пока не сообщается.
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