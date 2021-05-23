В Калужской области найдена живой пропавшая 19-летняя девушка
В Калужской области найдена живой пропавшая 19-летняя девушка из села Макарово Перемышльского района. Поздно вечером в субботу, 22 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Ранее сообщалось, что девушка пропала 18 мая. Где она находилась все эти дни, не уточняется.
Тем временем в нашем регионе продолжаются поиски 36-летнего мужчины из Малоярославца, который ушел из дома в тапочках 11 мая и исчез.
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