В Калужской области пропал 36-летний мужчина в домашних тапочках
В Калужской области пропал 36-летний Дмитрий ВОРОНИН из города Малоярославец. Об этом в субботу, 22 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 11 мая.
Где он может находиться, не уточняется.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Футболка, спортивные брюки, домашние тапочки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.