В Калужской области пропал 36-летний мужчина в домашних тапочках

В Калужской области пропал 36-летний Дмитрий ВОРОНИН из города Малоярославец. Об этом в субботу, 22 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 11 мая.

Где он может находиться, не уточняется.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Футболка, спортивные брюки, домашние тапочки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.