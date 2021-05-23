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В Калуге 86 детей родились за пять дней

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.05.2021 08:50 0 236
В Калуге 86 детей родились за пять дней

За пять дней, с 18 по 22 мая, в Калуге зарегистрировано рождение 86 детей. Среди них 41 девочка и 45 мальчиков, сообщили в субботу в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных была одна двойня.

Минимальный вес ребенка составил 1900 граммов, максимальный - 4450 граммов. Самой молодой маме исполнился 21 год, а самой старшей - 41 год. Самому молодому папе - 21 год, самому старшему - 51 год.

В ЗАГСе также назвали следующие редкие детские имена в Калуге: Аврора, Милана, Амелия, Георгий, Виолетта, Каролина и Демид.

За это же время соединили свои судьбы 35 пар новобрачных. Самой молодой невесте исполнилось 20 лет, а самой старшей - 51 год. Самому молодому жениху - 21 год, самому старшему - 51 год.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.05.2021 08:50 0 236
Тэги: общество дети статистика загс
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