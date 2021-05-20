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Владислав Шапша поздравил юных калужан с победой на фестивале «Российская студенческая весна – 2021»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.05.2021 14:39 0 357
Владислав Шапша поздравил юных калужан с победой на фестивале «Российская студенческая весна – 2021»

В четверг, 20 мая, губернатор Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в социальных сетях поздравил калужских участников Всероссийского фестивале «Российская студенческая весна – 2021».

- Поздравляю калужскую молодежь с успешным выступлением на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – 2021», который проходил в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая! – говорится в сообщении главы региона. - Нашу область представляли более 40 студентов вузов и профессиональных образовательных организаций.

Калужские таланты получили четыре диплома фестиваля:

  • Ксения Комазова, студентка ИАТЭ НИЯУ МИФИ, - лауреат III степени Вокального направления (непрофильное).
  • Андрей Кузьмин, студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ, - лауреат II степени Театрального направления.
  • Елизавета Миллер, студентка Калужского областного колледжа культуры и искусств, - лауреат I степени Вокального направления (профильное).
  • В номинации «Региональная программа» лауреатом II степени стал проект «Стрим о нашей жизни» (режиссер Денис Скобеев).

- Молодцы, ребята! Новых творческих успехов! – говорится в сообщении Шапши.

«Российская студенческая весна» – программа поддержки и развития студенческого творчества. Программа реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя 80 региональных, 10 всероссийских и 4 международных мероприятия. Ежегодно в программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций со всех уголков страны. В 2019 году мероприятия программы вошли в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Главной целью программы является совершенствование системы поддержки студенческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и популяризацию культурного наследия народов России, использование культурного потенциала России для формирования положительного образа страны за рубежом.

В число задач входит создание условий для реализации творческого потенциала, совершенствование системы эстетического воспитания, повышение художественного и исполнительского уровня студенческих творческих коллективов и исполнителей, создание условий для включения молодежи в общественно значимую деятельность, выявление талантливых исполнителей и коллективов, оказание помощи в повышении их профессионального уровня, а также росту профессионального уровня руководителей творческих коллективов и организаторов студенческой самодеятельности.

Учредителями программы являются Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.05.2021 14:39 0 357
Тэги: общество владислав шапша область
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