Скончался бывший министр труда, занятости и социальных выплат Калужской области Василий Кузнецов

Скончался бывший министр труда, занятости и социальных выплат Калужской области, бывший директор Центра занятости населения города Калуги Василий КУЗНЕЦОВ. В среду, 18 мая, свои соболезнования выразил губернатор Владислав ШАПША.

- Ушел из жизни государственный деятель, внесший значительный вклад в социально-экономическое развитие Калужской области, - говорится в тексте сообщения. - Вся его профессиональная жизнь на различных постах и должностях была посвящена созиданию. Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был инициатором интересных и значимых проектов.

Кузнецов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За особые заслуги перед Калужской областью» всех трех степеней, медалью «За заслуги в социально-трудовой сфере» II степени Министерства труда и социального развития РФ.