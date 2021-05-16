52 жителя Калужской области заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 918, сообщает в воскресенье, 16 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 66 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 33 176 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 322 жителя нашего региона.

По всей России за сутки выявлены 8554 случая коронавируса. За весь период - 4 940 245. Выписаны за сутки – 8573, за весь период – 4 556 073. За последние сутки умер 391 человек, за все время – 115 871.