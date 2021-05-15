53 жителя Калужской области заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 866, сообщает в субботу, 15 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 64 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 33 110 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 322 жителя нашего региона.

По всей России за сутки выявлены 8790 случаев коронавируса. За весь период - 4 931 691. Выписаны за сутки – 9866, за весь период – 4 547 500. За последние сутки умерли 364 человека, за все время – 115 480.