У жителя Калуги арестовали автомобиль Audi Q7 за долги в 10 миллионов рублей

У жителя Калуги за долг в 10 миллионов рублей арестовали автомобиль Audi Q7. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

- В отделении судебных приставов по Ленинскому округу города Калуги находятся сразу 34 исполнительных производства в отношении одного гражданина, - пояснили приставы. - Должник, который ранее был учредителем и руководителем нескольких торговых компаний, должен различным взыскателям более 10 миллионов рублей. У него есть более чем 5 миллионный долг перед физическим лицом, миллионные задолженности по кредитам перед банками, долги по налогам и сборам, а также по многочисленным штрафам за нарушения ПДД.

Выплачивать деньги калужанин отказывался. Но у него в собственности был автомобиль Audi Q7. Сам предоставлять машину должник отказался, но приставы нашли ее в поселке Полотняный Завод.

- Через 10 суток имущество должника будет оценено и передано на торги, вырученные средства от которых пойдут на погашение части задолженности, - подчеркнули в УФССП. - Работа судебных приставов по принудительному взысканию долгов с гражданина будет продолжена.