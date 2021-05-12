Владислав Шапша поздравил областной аппарат Уполномоченного по правам ребенка с 10-летием

В среду, 12 мая, в Калужском инновационном культурном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию создания в области института Уполномоченного по правам ребенка.

- Я желаю, чтобы работы у вас становилось как можно меньше, а проектов, оказывающих реальную поддержку детям, например, как «Возьми меня за руку» – больше, - обратился к собравшимся губернатор Владислав ШАПША. - Пусть как можно реже нарушаются права детей. Дети и так всегда нуждаются в нашем тепле, ласке, внимании, может быть даже больше, чем в защите прав. К сожалению, в наше непростое время, бывают случаи, когда очень важно прийти на помощь. И я знаю, что наш уполномоченный вместе со своими коллегами на этом замечательном пути добра всегда будет впереди.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Российской Федерации Анатолий АРТАМОНОВ направил видеообращение участникам встречи:

- Созданный в 2011 году институт Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области доказал свою эффективность и востребованность, стал реальным инструментом в защите прав и законных интересов детей нашего региона. Что наиболее важно – за прошедшее время повысилось доверие к работе детского омбудсмена со стороны населения, и в особенности – родителей и детей.

Лучшим сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам ребенка вручили областные награды.