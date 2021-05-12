Назван предпочтительный размер пенсии

Большинство жителей Калужской области считают, что размер пенсии должен соответствовать средней зарплате и составлять около 30 тысяч рублей. Такие данные следуют из опроса, который на прошлой неделе провела партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

В исследовании приняли участие более полутора тысяч жителей Калужской области. Из них 960 человек признались, что хотели бы получать более высокую пенсию. При этом лишь три процента респондентов довольны размером установленной выплаты.

«30 тысяч рублей – это хорошая, справедливая пенсия, – говорит участница опроса Людмила Фомина. – Сейчас получаю всего 10 тысяч, которых ни на что не хватает. В свои 62 я вынуждена мыть посуду в столовой, чтобы хоть как-то сводить концы с концами».

По словам проводившего опрос активиста Андрея Торопова, средний размер пенсии в Калуге составил 9-10 тысяч рублей. Этой суммы достаточно для покупки базового набора продуктов и оплаты ЖКХ. На дорогостоящие лекарственные препараты средств уже недостаточно. «С этим пожилым людям помогают близкие родственники», – подытожил волонтер.

Как сообщил руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков, эсеры регулярно проводят подобные опросы. Таким образом партия «старается быть в контакте с избирателями».

«Люди рассказывают нам о действительно важных, актуальных проблемах, а мы как парламентская партия пытаемся находить пути их решения», – объяснил политик.

По его словам, эсеры уже планируют скорректировать пенсионное законодательство. Партия настаивает на своевременной индексации и увеличении суммы выплат по старости.

Напомним, по данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля.