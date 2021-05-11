Владислав Шапша выразил соболезнования родным и близким погибших в Казани

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША выразил соболезнования родным и близким погибших 11 мая в результате стрельбы в школе №175 в Казани.

- Сердца калужан сейчас – с жителями Татарстана, - заявил глава региона. - Скорбим о погибших в страшной трагедии в школе Казани. Оборвались детские жизни... Глубокие соболезнования родным и близким. Раненым и пострадавшим – скорейшего выздоровления, сил и мужества.

Напомним, по предварительным данным, 19-летний бывший ученик школы открыл стрельбу утром 11 мая. Сообщается о гибели 11 человек, большинство из которых – дети.