Владислав Шапша выразил соболезнования родным и близким погибших в Казани
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША выразил соболезнования родным и близким погибших 11 мая в результате стрельбы в школе №175 в Казани.
- Сердца калужан сейчас – с жителями Татарстана, - заявил глава региона. - Скорбим о погибших в страшной трагедии в школе Казани. Оборвались детские жизни... Глубокие соболезнования родным и близким. Раненым и пострадавшим – скорейшего выздоровления, сил и мужества.
Напомним, по предварительным данным, 19-летний бывший ученик школы открыл стрельбу утром 11 мая. Сообщается о гибели 11 человек, большинство из которых – дети.
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