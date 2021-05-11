Утверждена концепция развития Калужской области до 2040 года
В Калужской области утвердили концепцию Основных стратегических направлений развития на период до 2040 года. Во вторник, 11 мая, по итогам заседания правительства об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.
- Как и обещал, сегодня на заседании регионального правительства представили концепцию важнейшего документа - Основных стратегических направлений развития Калужской области на период до 2040 года. Работали над ним несколько месяцев, - пояснил глава региона. - Продолжим работу над Стратегией 2040 с привлечением экспертов в разных отраслях: представителей промышленной сферы, бизнеса, НКО, ученых, людей творческих профессий, а также широкой общественности. Стратегия касается каждого жителя региона, поэтому люди должны чувствовать свою сопричастность.
Шапша также опубликовал некоторые подробности.
Цель данного документа: к 2040 году необходимо сформировать основные элементы новой экономической модели, основанной на развитии человеческого капитала, технологиях, создании комфортной среды проживания.
Приоритетные задачи: новый технологический прорыв и ускоренный рост человеческого капитала.
Целевые показатели:
- Повышение доли общего объема инвестиций в ВРП до 30%,
- Увеличение доли регионального экспорта продукции в общем объеме экспорта РФ до 1%,
- Увеличение численности населения Калужской области до 1,3 миллиона человек,
- Увеличение численности обучающихся в вузах Калужской области до 40 тысяч человек,
- Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Калужской области до 83 лет,
- Обеспечение жильем населения до уровня 45 квадратных метров на человека,
- Превышение темпов роста доходов населения над потребительской инфляцией на 4-5%.
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