Утверждена концепция развития Калужской области до 2040 года

В Калужской области утвердили концепцию Основных стратегических направлений развития на период до 2040 года. Во вторник, 11 мая, по итогам заседания правительства об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Как и обещал, сегодня на заседании регионального правительства представили концепцию важнейшего документа - Основных стратегических направлений развития Калужской области на период до 2040 года. Работали над ним несколько месяцев, - пояснил глава региона. - Продолжим работу над Стратегией 2040 с привлечением экспертов в разных отраслях: представителей промышленной сферы, бизнеса, НКО, ученых, людей творческих профессий, а также широкой общественности. Стратегия касается каждого жителя региона, поэтому люди должны чувствовать свою сопричастность.

Шапша также опубликовал некоторые подробности.

Цель данного документа: к 2040 году необходимо сформировать основные элементы новой экономической модели, основанной на развитии человеческого капитала, технологиях, создании комфортной среды проживания.

Приоритетные задачи: новый технологический прорыв и ускоренный рост человеческого капитала.

Целевые показатели: