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Утверждена концепция развития Калужской области до 2040 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.05.2021 13:06 9 1069
Утверждена концепция развития Калужской области до 2040 года

В Калужской области утвердили концепцию Основных стратегических направлений развития на период до 2040 года. Во вторник, 11 мая, по итогам заседания правительства об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Как и обещал, сегодня на заседании регионального правительства представили концепцию важнейшего документа - Основных стратегических направлений развития Калужской области на период до 2040 года. Работали над ним несколько месяцев, - пояснил глава региона. - Продолжим работу над Стратегией 2040 с привлечением экспертов в разных отраслях: представителей промышленной сферы, бизнеса, НКО, ученых, людей творческих профессий, а также широкой общественности. Стратегия касается каждого жителя региона, поэтому люди должны чувствовать свою сопричастность.

Шапша также опубликовал некоторые подробности.

Цель данного документа: к 2040 году необходимо сформировать основные элементы новой экономической модели, основанной на развитии человеческого капитала, технологиях, создании комфортной среды проживания.

Приоритетные задачи: новый технологический прорыв и ускоренный рост человеческого капитала.

Целевые показатели:

  • Повышение доли общего объема инвестиций в ВРП до 30%,
  • Увеличение доли регионального экспорта продукции в общем объеме экспорта РФ до 1%,
  • Увеличение численности населения Калужской области до 1,3 миллиона человек,
  • Увеличение численности обучающихся в вузах Калужской области до 40 тысяч человек,
  • Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Калужской области до 83 лет,
  • Обеспечение жильем населения до уровня 45 квадратных метров на человека,
  • Превышение темпов роста доходов населения над потребительской инфляцией на 4-5%.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.05.2021 13:06 9 1069
Тэги: область
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