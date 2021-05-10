В Калужской области 57 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 599, сообщает в понедельник, 10 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 56 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 813 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 320 жителей нашего региона.

По всей России за сутки выявлены 8465 случаев коронавируса. За весь период - 4 888 727. Выписаны за сутки – 6774, за весь период – 4 502 906. За последние сутки умерли 321 человек, за все время – 113 647.