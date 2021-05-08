В Калужской области еще три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 487, сообщает в субботу, 8 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 53 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 32 700 калужан.

Три человека скончались за сутки. В списке умерших 320 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1 467 человека.

По всей России за сутки выявлено 8 329 случаев коронавируса. За весь период - 4 871 843. Выписаны за сутки – 8 255, за весь период – 4 488 615. За последние сутки умерли 370 человек, за все время – 112 992.