В Калужской области еще три человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 487, сообщает в субботу, 8 мая, федеральный оперативный штаб.
Выздоровели от ковида 53 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 32 700 калужан.
Три человека скончались за сутки. В списке умерших 320 жителей нашего региона.
На лечении остаются 1 467 человека.
По всей России за сутки выявлено 8 329 случаев коронавируса. За весь период - 4 871 843. Выписаны за сутки – 8 255, за весь период – 4 488 615. За последние сутки умерли 370 человек, за все время – 112 992.
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