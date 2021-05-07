Министр Олег Калугин поздравил калужан с Днем радио

В России 7 мая отмечается День радио. На своих страницах в соцсетях министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег КАЛУГИН выложил поздравление с праздником.

В этот день 126 лет назад физик Александр ПОПОВ провел первый сеанс радиосвязи.

- Сегодня поздравления принимают представители всех видов связи, - написал Калугин. - Присоединяясь, хочу сказать спасибо за вашу работу, ранние подъёмы, интересные репортажи и пожелать ярких эфиров без помех, блестящих успехов и личного счастья!

Напомним, на данный момент в Калуге зарегистрированы 22 радиостанции.