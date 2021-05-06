В Калуге на Кубяке прошел «Бессмертный Полк»

В Калуге в микрорайоне Кубяка состоялся концерт, посвященный Дню Победы. Мероприятие подготовили воспитанники детско-подросткового клуба, сообщили в городской управе вечером в среду, 5 мая.

В рамках концерта для жителей микрорайона исполнили песни и стихи военных лет, а также танцевальные номера.

После концертной программы состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие депутаты Городской Думы Калуги Евгений СЕРГЕЕВ и Максим ПЛАТОВ, территориальный представитель Московского округа Татьяна ЩУКИНА, школьники, детсадовцы и их родители.

- «Бессмертный полк» прошел от улицы Кибальчича до мемориального комплекса, на территории которого находится могила комбата Ивана Авдеева, - отметили в горуправе. - Там с наступающим праздников жителей микрорайона поздравила депутат Городской Думы Калуги, председатель ТОС «Содружество» Татьяна КОНЯХИНА.

В рамках шествия участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, а также возложили цветы к могиле комбата Авдеева.