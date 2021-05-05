В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 317, сообщили в среду, 5 мая, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено 53 новых случая заражения COVID-19. Общее количество заболевших выросло до 34 324.

Выздоровели еще 56 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 546 калужан.

На лечении остается 1461 человек.

По всей России за сутки выявлены 7975 случаев коронавируса. За весь период - 4 847 489. Выписаны за сутки – 7506, за весь период – 4 464 550. За последние сутки умерли 360 человек, за все время – 111 895.