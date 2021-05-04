Калужане станцевали под дождем в честь Дня Победы

Молодежь Калуги под дождем станцевала «Вальс Победы» у здания областного драматического театр. Об этом сообщает городская управа в понедельник, 3 мая.

В рамках флешмоба участники сначала исполнили заранее отрепетированный танец, а затем пригласили на танец прохожих.

- В Калужской области акция прошла в третий раз и, по традиции, стала первым мероприятием празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - отметили в горуправе. - «Вальс Победы» напоминает о том ликовании, которое испытали люди 9 мая 1945 года, услышав об окончании войны и победе Советского Союза.

В этом году в вальсе участвовали 30 пар.

Мероприятие посетил также ветеран ВОВ Владимир Степанович АНТОНОВ. Он стал почетным гостем.

- Главное, чтобы каждый понял, сколько пережили люди, и сколько они вложили в эту победу, - подчеркнул Антонов. - Молодым я пожелал бы никогда не столкнуться с войной. Благодарю судьбу за то, что большая часть моей жизни прошла под мирным небом. Я часто думаю, сколько всего люди изобрели за это время, но почему-то они так и не научились договариваться, чтобы это бедствие – война – никогда больше не повторилось.