В Калужской области 8 мая состоится автопробег по местам боевой славы
Сбор участников состоится на площади Старый Торг в 9 часов утра 8 мая. Старт в 10 часов.
Программа мероприятия:
- торжественный митинг в деревне Григоровка у памятника четырем командирам (до Григоровки — на автобусах);
- основное мероприятие - у памятника на поляне боя за деревней Лаврово-Песочня (до Лаврово-Песочни и далее — проезд спецтранспортом);
- возложение цветов;
- праздничная концертная программа;
- полевая кухня;
- общение ветеранов с молодежью.
- На маршруте труднопроходимый участок: необходима удобная, непромокаемая обувь (передвижение на внедорожниках), - отмечают организаторы. - Для бронирования мест в транспорте, убедительная просьба, об участии сообщить до 7 мая.
Записаться можно по телефону 8-910-595-28-77 (с 10:00 до 17:00).
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