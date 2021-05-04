В Калужской области 8 мая состоится автопробег по местам боевой славы

В Калужской области 8 мая в рамках традиционной патриотической акции пройдет автопробег по местам боевой славы «Эстафета памяти», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает управление по работе с населением во вторник, 4 мая.

Сбор участников состоится на площади Старый Торг в 9 часов утра 8 мая. Старт в 10 часов.

Программа мероприятия:

торжественный митинг в деревне Григоровка у памятника четырем командирам (до Григоровки — на автобусах);

основное мероприятие - у памятника на поляне боя за деревней Лаврово-Песочня (до Лаврово-Песочни и далее — проезд спецтранспортом);

возложение цветов;

праздничная концертная программа;

полевая кухня;

общение ветеранов с молодежью.

- На маршруте труднопроходимый участок: необходима удобная, непромокаемая обувь (передвижение на внедорожниках), - отмечают организаторы. - Для бронирования мест в транспорте, убедительная просьба, об участии сообщить до 7 мая.

Записаться можно по телефону 8-910-595-28-77 (с 10:00 до 17:00).