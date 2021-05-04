В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 315, сообщили во вторник, 4 мая, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено 52 новых случая заражения COVID-19. Общее количество заболевших выросло до 34 271.

Выздоровели еще 53 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 32 490 калужан.

На лечении остаются 1466 человек.

По всей России за сутки выявлены 7770 случая коронавируса. За весь период - 4 839 514. Выписан за сутки – 6755, за весь период – 4 457 044. За последние сутки умерли 337 человек, за все время – 111 535.