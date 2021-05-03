В Калужской области еще один человек погиб от коронавируса
Федеральный оперштаб опубликовал последние данные по заболеваемостью коронавирусом в регионах. По состоянию на 3 мая в Калуге побил еще один человек.
Выздоровело за сутки 56 калужан и жителей области. Выявлено 54 зараженных.
Всего в регионе с начала пандемии заболели 34219 человек, 32 437 из них уже справились с заразой, а 313 человек умерло.
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