В Калужской области еще один человек погиб от коронавируса

Федеральный оперштаб опубликовал последние данные по заболеваемостью коронавирусом в регионах. По состоянию на 3 мая в Калуге побил еще один человек.

Выздоровело за сутки 56 калужан и жителей области. Выявлено 54 зараженных.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 34219 человек, 32 437 из них уже справились с заразой, а 313 человек умерло.