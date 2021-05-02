В Калужской области 50 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 165, сообщает в воскресенье, 2 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 59 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 381 калужанин.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 312 жителей нашего региона.

По всей России за сутки выявлен 8697 случай коронавируса. За весь период - 4 823 255. Выписаны за сутки – 7339, за весь период – 4 443 922. За последние сутки умерли 342 человека, за все время – 110 862.