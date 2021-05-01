27 000 калужан уже проголосовали за объекты благоустройства в этом году

За первые четыре дня, прошедшие со старта голосования за территории, которые будут благоустраиваться в Калуге и области в этом году, проголосовало уже более 27 тысяч человек. Такие данные опубликовала пресс-служба губернатора Калужской области в пятницу, 30 апреля.

Голосование, напомним, стартовало 26 апреля. В ходе него будут выбраны объекты, которые благоустроят в регионе по программе «Жилье и комфортная городская среда». Проголосовать один житель области может только за один объект и один раз. Накрутить голоса не получится, так как участие в мероприятии требует авторизации через портал госуслуг.

К сожалению, посмотреть, кто лидирует, невозможно, так как число проголосовавших за тот или иной объект в режиме реального времени не показывается.

Голосование продлится до 30 мая. Проголосовать может любой житель Калужской области старше 14 лет по ссылке 40.gorodsreda.ru.